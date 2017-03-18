كيف تتخلّصين من علامات تمدّد البشرة؟

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تحلم جميع السيدات بالحصول على بشرة ناعمة، مشعة ومشرقة. إلا أن العوامل الطبيعية والخارجية والجسدية قد تؤثّر سلباً على نوعية الجلد.ومن أسوأ المشاكل التي تواجهها السيدات، على صعيد جمال البشرة هي علامات تمدد الجلد.ويجب التنويه الى أن ترطيب البشرة أمر مهم جداً لتغذية الجلد والحفاظ على مرونته إضافة الى منع علامات التمدد. والجدير بالذكر ان المنتجات الطبيعية قد تكون فعالة للتخلّص من هذه المشكلة، وبالتالي ينصح بمزج كمية متساوية من جل الألوة فيرا، زيت جنين القمح وزيت الزيتون. هذه المكوّنات الثلاثة فعالة جداً في منع ظهور علامات تمدد الجلد.من هذا المنطلق، سنعرض عليكن أيتها السيدات نصائح طبيعية تساعدكن على التخلّص من علامات تمدّد الجلد:زيت الفيتامين E: يستخدم هذا الزيت لأغراض تجميلية عديدة، وخصوصاً العناية بالبشرة. في الواقع، يتميّز هذا الفيتامين بخصائصه المضادة للأكسدة وبالتالي المضادة للشيخوخة. طبقي من هذا الزيت على المنطقة التي تعاني من تمدّد الجلد وستلاحظين الفرق.-الزيوت العطرية: هذه الزيوت ضرورية جداً للعناية بالبشرة، إذ إنها تتميّز بخصائصها المهدئة، المطهرة والمضادة للالتهابات، إضافة الى انها تحارب ظهور البثور وعلامات تمدّد البشرة. ننصحكن بتطبيق الزيوت العطرية مثل الخزامى، المسك، الياسمين وغيرها إذ إنها قادرة على تبطيء عملية شيخوخة الجلد، وتليين البشرة وبالتالي إصلاح الخلايا المتلفة والحد من امتداد الجلد.