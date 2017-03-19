شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
09:00
طالبين القرب
القائمة
موضة وجمال
19 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

أسرار جمالية قد لا تعرفينها... طبقي هذه الأنواع من الفاكهة على بشرتك وستلاحظين الفرق!

publishing date: 19/03/2017 04:00:00
episodes
أسرار جمالية قد لا تعرفينها... طبقي هذه الأنواع من الفاكهة على بشرتك وستلاحظين الفرق!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تسعى جميع الفتيات الى الاعتناء بجمالهن ومظهرهن بشكل كبير جداً. ولكن ما قد لا تعرفه النساء هو أن هناك أنواعاً معينة من الأطعمة قد تزيد من نسب جمالهن بسبب مكوّناتها الضرورية للجسم.

ما هي هذه الأطعمة؟

التفاح: مما لا شك فيه أن التفاح أساسي جداً لصحة الجسم، إلا أنه قد يغني السيدات عن إستخدام مستحضرات التجميل.
الإعلان

إن تطبيق عجينة التفاح على الوجه يساعد على ترطيب البشرة وتمليسها، لأن هذه العجينة تحتوي على الفيتامين C الأساسي لإشراقة البشرة، كما إنها تحد من ظهور الهالات السوداء وحب الشباب.

البرتقال: تحتوي غالبية مستحضرات التجميل والكريمات على قشر البرتقال. والسبب هو لأن هذا النوع من الفاكهة يحتوي على الحمضيات، كما إنه غني بالفيتامين C إضافة الى أنه يساعد على شد الجلد. ويجب التنويه الى ان البرتقال يعزز تشكيل الكولاجين في البشرة.

العنب: يعتبر العنب من أكثر أنواع الفاكهة التي تحمل فوائد صحية للبشرة، إذ إنه يساعد على منع ظهور البثور والندوب. إن العنب غني بمضادات الأكسدة، كما لديه خصائص مضادة للالتهابات، إنه يساعد على تنعيم البشرة وتجنّب ظهور التجاعيد.

المصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact