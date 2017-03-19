أسرار جمالية قد لا تعرفينها... طبقي هذه الأنواع من الفاكهة على بشرتك وستلاحظين الفرق!

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تسعى جميع الفتيات الى الاعتناء بجمالهن ومظهرهن بشكل كبير جداً. ولكن ما قد لا تعرفه النساء هو أن هناك أنواعاً معينة من الأطعمة قد تزيد من نسب جمالهن بسبب مكوّناتها الضرورية للجسم.ما هي هذه الأطعمة؟التفاح: مما لا شك فيه أن التفاح أساسي جداً لصحة الجسم، إلا أنه قد يغني السيدات عن إستخدام مستحضرات التجميل.إن تطبيق عجينة التفاح على الوجه يساعد على ترطيب البشرة وتمليسها، لأن هذه العجينة تحتوي على الفيتامين C الأساسي لإشراقة البشرة، كما إنها تحد من ظهور الهالات السوداء وحب الشباب.البرتقال: تحتوي غالبية مستحضرات التجميل والكريمات على قشر البرتقال. والسبب هو لأن هذا النوع من الفاكهة يحتوي على الحمضيات، كما إنه غني بالفيتامين C إضافة الى أنه يساعد على شد الجلد. ويجب التنويه الى ان البرتقال يعزز تشكيل الكولاجين في البشرة.العنب: يعتبر العنب من أكثر أنواع الفاكهة التي تحمل فوائد صحية للبشرة، إذ إنه يساعد على منع ظهور البثور والندوب. إن العنب غني بمضادات الأكسدة، كما لديه خصائص مضادة للالتهابات، إنه يساعد على تنعيم البشرة وتجنّب ظهور التجاعيد.