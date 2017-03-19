بالصور: ثوب السباحة الأكثر رواجاً لهذا الصيف!

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إذا كنتِ تحضرين ما يلزمكِ من ملابس وتصاميم لفصل الصيف لا تنسي ملابس السباحة واحرصي على اختيار لباس سباحة بقطعة واحدة!كنّا قد لاحظنا في المواسم التي مضت بروز ثوب السباحة الذي يتميّز بقطعة واحدة بشكل خجول، ولكن هذا الصيف لا مفرّ من هذه الصيحة.واللافت أنّ العديد من المصممين أطلقوا تصاميم فريدة لهذا اللباس مثل راشيل كومي، أراكس، ماريسيا، وستيلا مكارتني... ما يُمكنكِ من اعتماده مع سروال جينز لإطلالة عصرية ومثيرة.إليكِ أبرز التصاميم: