شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
09:00
طالبين القرب
القائمة
موضة وجمال
19 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

بالصور: ثوب السباحة الأكثر رواجاً لهذا الصيف!

publishing date: 19/03/2017 04:00:00
episodes
بالصور: ثوب السباحة الأكثر رواجاً لهذا الصيف!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
إذا كنتِ تحضرين ما يلزمكِ من ملابس وتصاميم لفصل الصيف لا تنسي ملابس السباحة واحرصي على اختيار لباس سباحة بقطعة واحدة!

كنّا قد لاحظنا في المواسم التي مضت بروز ثوب السباحة الذي يتميّز بقطعة واحدة بشكل خجول، ولكن هذا الصيف لا مفرّ من هذه الصيحة.

واللافت أنّ العديد من المصممين أطلقوا تصاميم فريدة لهذا اللباس مثل راشيل كومي، أراكس، ماريسيا، وستيلا مكارتني... ما يُمكنكِ من اعتماده مع سروال جينز لإطلالة عصرية ومثيرة.
الإعلان


إليكِ أبرز التصاميم:





مصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact