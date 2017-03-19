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3 أقنعة من اللبن لتحفيز نمو الشعر!

publishing date: 19/03/2017 03:00:00
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3 أقنعة من اللبن لتحفيز نمو الشعر!
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يعتبر اللبن من المكوّنات المهمّة للعناية بالشعر فهو غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية الضرورية لصحة الشعر كما يساعد في نموّه!
من فوائد اللبن أنّه يساعد في التخلص من قشرة الرأس بفضل خصائصه المضادة للفطريات، يرطبّ الشعر وفروة الرأس، يمنع تساقط الشعر، ويوازن مستويات درجة الحموضة في فروة الرأس.

نقدم إليكِ في ما يلي 3 خلطات قائمة على اللبن لتحفيز نمو الشعر:
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خلطة البيض واللبن: اخفقي بيضة واحدة مع ملعقتين كبيرتين من اللبن في وعاء ثمّ قسّمي الشعر إلى خصلات وطبّقي القناع من الجذور وحتى الأطراف. قومي بعد ذلك بتغطية شعركِ بقبعة بلاستيكيّة لمدّة 30 دقيقة قبل أنّ تغسلي شعركِ بالمياه الفاترة. إلجئي إلى هذا القناع مرتين في الأسبوع.

خلطة الموز واللبن: اهرسي نصف موزة ناضجة في وعاء ثم أضيفي إليها ملعقة كبيرة من اللبن، 3 ملاعق صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الحامض واخلطي المكونات جيداً حتى تتكون لديكِ عجينة متماسكة. طبّقي القناع من الجذور ثمّ قومي بتغطية شعركِ بقناع بلاستيكيّ لنصف ساعة قبل غسله.

خلطة اللبن وزيت الزيتون: اخلطي كوباً من اللبن وملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء ثمّ امزجي في وعاء آخر ملعقة من عصير الحامض مع كوبين من المياه. طبّقي اللبن وزيت الزيتون على شعركِ الرطب لمدة 20 دقيقة ثمّ اغسليه بمزيج المياه والحامض. قومي بهذه العملية مرتين في الأسبوع.


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