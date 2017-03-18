حادث أمني يهز مطار اورلي في باريس

الإعلان

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ان قوات الامن في مطار اورلي جنوب باريس قتلت رجلا بعدما استولى على سلاح احد العسكريين، واعتقلت في ما بعدها والده وشقيقه.ولفت الناطق باسم الوزارة بيار هنري براندي الى ان "رجلا استولى صباح اليوم على قطعة سلاح عسكري مناوب ثم لجأ الى محل تجاري في المطار، قبل ان تقتله قوات الامن". واضاف انه لم يسقط جرحى.وذكر شهود انه تم اخلاء المطار. وقالت ادارة المطار انه تم اغلاق مبنيي المطار، بينما ذكرت وزارة الداخلية انه تم اجلاء حوالى ثلاثة آلاف شخص من المبنى الجنوبي.من جهتها، قالت سلطات الطيران المدني ان حركة الطيران سيتم استئنافها تدريجيا في الصالة الجنوبية بالمطار، موضحة أن حركة الطيران في الصالة الغربية بالمطار استؤنفت بالفعل في وقت سابق بعد ظهر اليوم، وذلك بعد توقف حركة النقل الجوي بالكامل، وتحويل الرحلات الى مطار شارل ديغول.من جهته لفت وزير الداخلية الفرنسي أن الرجل وهو متطرف ومعروف من قبل الاستخبارات أثاب شرطيا بالرصاص في شمال باريس قبل أن بتوجه الى المطار.