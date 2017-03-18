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18 آذار 2017
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اوقفا بعدما اغتصبا امرأة واعتديا عليها بالضرب

publishing date: 18/03/2017 04:28:05
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اوقفا بعدما اغتصبا امرأة واعتديا عليها بالضرب
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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "في الساعة 23.00 من تاريخ 13/3/2017، استقلّت المواطنة: - خ. ص. (مواليد عام1994) سيارة أجرة نوع نيسان سوداء اللون، بداخلها شخصان مجهولَي الهوية من محلة الزيتونة باي الى الضاحية الجنوبية، لكنهما ذهبا بها الى بلدة الرميلة ودخلا طريقاً فرعية حيث اغتصباها بعد أن اعتديا عليها بالضرب وسرقا هاتفها الخلوي، ثم أنزلاها بعد منتصف الليل في محلّة الجيّة ولاذا بالفرار.
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ونتيجةً للتحريات والمتابعة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويّة الفاعلَين، وتوقيفهما بتاريخ 16/3/2017 كل على حدة، الأول في محلة قريطم والثاني بمؤازرة دورية من فصيلة البسطة في محلة البسطة ،وهما: م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني) (ضبط بحوزته هاتف الضحية.، و  ر. ر. (موالد عام 1994، لبناني)

وقد تعرّفت الضحية عليهما وعلى السيارة المذكورة، وأحيلا مع المضبوط والسيّارة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما."
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