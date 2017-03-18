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18 آذار 2017
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سامر سعادة للـLBCI : اتهام 4 نواب بتطيير جلسة عذر أقبح من ذنب

publishing date: 18/03/2017 04:35:24
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سامر سعادة للـLBCI : اتهام 4 نواب بتطيير جلسة عذر أقبح من ذنب
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نفى عضو كتلة الكتائب النائب سامر سعادة حصول شغب في الجلسة التشريعية التي ناقشت سلسلة الرتب والرواتب، لافتا الى أنه كان هناك سوء ادارة للجلسة، معتبرا ان اتهام 4 نواب بتطيير جلسة هو عذر أقبح من ذنب.

وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى انه لا يمكن لبعض النواب التصويت مع الضرائب داخل الجلسات وانتقادها في الخارج، مشددا على أنه من غير المقبول زيادة الضرائب التي تمس ذوي الدخل المحدود.
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