شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
09:00
طالبين القرب
القائمة
تقارير نشرة الاخبار
18 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

باسيل: نتعرض لحملة كبيرة...وندعو الشعب للانتباه

publishing date: 18/03/2017 04:46:26
episodes
المؤلف:
مالك شريف
مالك شريف
@maleksharif
مالك شريف
الإعلان
مقالات ذات صلة
باسيل: لم يتجرأ احد سابقا على تناول موضوع الاملاك البحرية وكذلك...
باسيل: لم يتجرأ احد سابقا على تناول موضوع الاملاك البحرية وكذلك...
باسيل: لم يتجرأ احد سابقا على تناول موضوع الاملاك البحرية وكذلك...
باسيل: لم يتجرأ احد سابقا على تناول...
باسيل: السلسلة مطلب فئات كبيرة في القطاع العام و80 بالمئة من...
باسيل: السلسلة مطلب فئات كبيرة في القطاع العام و80 بالمئة من...
باسيل: السلسلة مطلب فئات كبيرة في القطاع العام و80 بالمئة من...
باسيل: السلسلة مطلب فئات كبيرة في...
باسيل بعد اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والاصلاح: نشكر الشعب...
باسيل بعد اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والاصلاح: نشكر الشعب...
باسيل بعد اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والاصلاح: نشكر الشعب...
باسيل بعد اجتماع استثنائي لتكتل التغيير...
الجميل: وقف الفساد الجمركي فقط يمول السلسلة لكن ما هو مطروح أن...
الجميل: وقف الفساد الجمركي فقط يمول السلسلة لكن ما هو مطروح أن...
الجميل: وقف الفساد الجمركي فقط يمول السلسلة لكن ما هو مطروح أن...
الجميل: وقف الفساد الجمركي فقط يمول...
طرح لفرض ضرائب على العبور ذهاباً واياباً عند الحدود اللبنانية...
طرح لفرض ضرائب على العبور ذهاباً واياباً عند الحدود اللبنانية...
طرح لفرض ضرائب على العبور ذهاباً واياباً عند الحدود اللبنانية...
طرح لفرض ضرائب على العبور ذهاباً...
جويس الجميل من ساحة رياض الصلح: وجودي هنا هو للوقوف الى جانب...
جويس الجميل من ساحة رياض الصلح: وجودي هنا هو للوقوف الى جانب...
جويس الجميل من ساحة رياض الصلح: وجودي هنا هو للوقوف الى جانب...
جويس الجميل من ساحة رياض الصلح: وجودي...
اتفقوا اللبنانيي على رفض الضرائب، تعددت الدعوات للتظاهرات والهدف...
اتفقوا اللبنانيي على رفض الضرائب، تعددت الدعوات للتظاهرات والهدف...
اتفقوا اللبنانيي على رفض الضرائب، تعددت الدعوات للتظاهرات والهدف...
اتفقوا اللبنانيي على رفض الضرائب، تعددت...
باسيل: الاستقرار السياسي يكون بتعميق التفاهم مع القوات اللبنانية...
باسيل: الاستقرار السياسي يكون بتعميق التفاهم مع القوات اللبنانية...
باسيل: الاستقرار السياسي يكون بتعميق التفاهم مع القوات اللبنانية...
باسيل: الاستقرار السياسي يكون بتعميق...
عرض المزيد
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح وزير الخارجية جبران باسيل ان "سلسلة الرتب والرواتب مطلب فئات كبيرة في القطاع العام و80 في المئة من الضرائب التي تم الاتفاق عليها تطال الطبقات الميسورة فقط والباقي يشمل الجميع".

باسيل قال بعد اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والاصلاح: "قبلنا بالـTVA على مضض لكن في المقابل هناك مواد استهلاكية معفاة منها وهناك علاج للتهرب الضريبي بناء على قرارات اتخذت في مجلس الوزراء، فقد تكلموا بداية عن TVA بقيمة 15 في المئة ولم نقبل الا ان تكون 11 في المئة."
الإعلان


وأضاف:"لن نسمح بتطيير انجازاتنا فنحن نجحنا بفرض ضرائب على مجالات كانت محرمة سابقا مثل الربح العقاري، ولم يتجرأ احد سابقا على تناول موضوع الاملاك البحرية وكذلك المصارف والشركات بموضوع الضرائب واليوم اصبح هذا الموضوع قيد الاقرار". 

وأشار باسيل الى أنه لم يتجرأ احد سابقا على تناول موضوع الاملاك البحرية وكذلك المصارف والشركات بموضوع الضرائب واليوم صار هذا الموضوع قيد الاقرار، وقال:" ابلغنا المعينين في الجمارك ان امامهم سنة واذا لم نشهد مداخيل نوعية اضافية ستكون هناك اقالة".

واعتبر أن "الحملة على مواقع التواصل اكبر بكثير من شخص او طرف سياسي فنحن لأول مرة "ندق" بالجيوب الكبيرة وندعو الشعب الى الانتباه"، لافتا الى "أننا نتعرض لحملة كبيرة على خلفية قانون الانتخاب وهذا ايضا من اسباب الحملة".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact