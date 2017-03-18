باسيل: نتعرض لحملة كبيرة...وندعو الشعب للانتباه

الإعلان

أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح وزير الخارجية جبران باسيل ان "سلسلة الرتب والرواتب مطلب فئات كبيرة في القطاع العام و80 في المئة من الضرائب التي تم الاتفاق عليها تطال الطبقات الميسورة فقط والباقي يشمل الجميع".باسيل قال بعد اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والاصلاح: "قبلنا بالـTVA على مضض لكن في المقابل هناك مواد استهلاكية معفاة منها وهناك علاج للتهرب الضريبي بناء على قرارات اتخذت في مجلس الوزراء، فقد تكلموا بداية عن TVA بقيمة 15 في المئة ولم نقبل الا ان تكون 11 في المئة."وأضاف:"لن نسمح بتطيير انجازاتنا فنحن نجحنا بفرض ضرائب على مجالات كانت محرمة سابقا مثل الربح العقاري، ولم يتجرأ احد سابقا على تناول موضوع الاملاك البحرية وكذلك المصارف والشركات بموضوع الضرائب واليوم اصبح هذا الموضوع قيد الاقرار".وأشار باسيل الى أنه لم يتجرأ احد سابقا على تناول موضوع الاملاك البحرية وكذلك المصارف والشركات بموضوع الضرائب واليوم صار هذا الموضوع قيد الاقرار، وقال:" ابلغنا المعينين في الجمارك ان امامهم سنة واذا لم نشهد مداخيل نوعية اضافية ستكون هناك اقالة".واعتبر أن "الحملة على مواقع التواصل اكبر بكثير من شخص او طرف سياسي فنحن لأول مرة "ندق" بالجيوب الكبيرة وندعو الشعب الى الانتباه"، لافتا الى "أننا نتعرض لحملة كبيرة على خلفية قانون الانتخاب وهذا ايضا من اسباب الحملة".