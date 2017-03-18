آخر الأخبار 18 آذار 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح باسيل : رئيس لجنة المال عرض امامنا محاضر كل الجلسات منذ 2014 والجميع كانوا موافقين على ما يعترضون عليه اليوم publishing date: 18/03/2017 04:48:46