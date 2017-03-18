آخر الأخبار 18 آذار 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح باسيل: قبلنا بزيادة الـTVA على مضض لكن في المقابل هناك مواد استهلاكية معفاة منها وهناك علاج للتهرب الضريبي بناء على قرارات اتخذت في مجلس الوزراء publishing date: 18/03/2017 04:53:53