آخر الأخبار 18 آذار 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح عملية بحث عن متفجرات في مطار أورلي للتأكد من أن الرجل الذي لقي حتفه لم يكن يرتدي حزاما ناسفا وتحويل الطائرات إلى مطار شارل ديغول publishing date: 18/03/2017 05:05:06