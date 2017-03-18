بالوثائق: أزمة سيرين عبدالنور إنتهت.. ودمشق تفتح أبوابها لها

بعد حملة تضامنية واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إنتهت أزمة النجمة سيرين عبدالنور وبات مرّحباً بها في سوريا لتصوير مسلسلها الجديد.

في التفاصيل، نفى نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان خبر منع سيرين عبد النور من الدخول إلى الأراضي السورية وذلك في كتابٍ إلى نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

وجاء في الكتاب أن أبواب دمشق وقلبها مفتوح للفنانة سيرين عبد النور ولأي فنان أو فنانة عربية. وتابع " دمشق صدرها مفتوح للجميع حباً واحتراماً، كذلك نتمنى أن يكون صدر وعقل زائريها ينم عن محبة واحترام وتصحيح أي خطأ بحقها وبحق الشعب السوري ".

كما أوضح زهير رمضان "وبما يخص السيدة سيرين عبد النور، كما قلت في بداية كتابي، مرحب فيها دائماً والنقابة بانتظار حضورها إلينا، ونحن لم نخاطب أية جهة بالدولة أو المنافذ الحدودية لمنع دخولها، وكل ما يرد عبر وسائل الإعلام بغير ذلك يجافي الحقيقة".

بدورها، غرّدت سيرين عبدالنور بالقول "شكر كبير للصحافة ولكل من تضامن معي بالحقيقة اليوم تأكدت قديش الفنان بحاجة لصحافة توقف حده مش العكس". وختمت "شكر كبير ايضاً للجمهور العربي وللزملاء الكرام يلي ساندوني وتضامنوا معي باجمل الكلام كل الحب والتقدير الكن".

الإعلان

​