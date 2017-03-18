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أبو فاعور: السلسلة يجب ان تمول باسترداد الأموال من السارقين

publishing date: 18/03/2017 05:27:56
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أبو فاعور: السلسلة يجب ان تمول باسترداد الأموال من السارقين
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اكد النائب وائل أبو فاعور أن قناعة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ان السلسلة يجب ان تمول باسترداد الأموال من السارقين وليس من جيوب المواطنين.
                     
أبو فاعور وخلال لقاء شعبي في حاصبيا، لفت الى ان "السارقين معروفين بالأسماء وابواب وأرقام السرقات معروفة ولنكن على قدر المسؤولية امام المواطنين."
                     
واضاف:"لأول مرة تشعر القوى السياسية بإحراج كبير وهذه فرصة يجب استغلالها للشروع باصلاح حقيقي."
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