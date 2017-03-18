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بالصور: إبن "أم عصام" نجمة باب الحارة يأسر قلوب المعجبات بوسامته

publishing date: 18/03/2017 05:27:50
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بالصور: إبن &quot;أم عصام&quot; نجمة باب الحارة يأسر قلوب المعجبات بوسامته
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رغم أنه لم يشارك في أعمال دراميّة عكس شقيقته رشا، إلا أنّ الشاب كرم تقي إبن الممثلة السورية صباح الجزائري المعروفة بدور "أم عصام" في مسلسل باب الحارة قد نال شهرةً واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب وسامته.
في التفاصيل، تداولت معجبات عبر منّصات التواصل الإجتماعي صور لإبن "أم عصام" وإعترفن أن وسامته تأسر القلوب. وسرعان ما شارك عدد كبير من روّاد الإنترنت بإعادة نشر هذه الصور ليتحوّل كرم تقي إلى نجم بعيداً عن المسلسسلات التلفزيونية.
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