هذه حقيقة صورة جورج وسوف على فراش المرض

أثار إنتشار شائعة وفاة سلطان الطرب جورج وسوف في الساعات الماضية قلق محبّيه من جميع البلدان حتى بات إسمه الأكثر تداولاً عبر مواقع التوصل الإجتماعي.

في التفاصيل، إنتشرت صورة للفنان جورج وسوف عبر المواقع الإلكترونية وهو على فراش المرض مع خبرٍ مغلوط عن وفاته إثر أزمة صحيّة مفاجئة، الأمر الّذي أثار غضب فريق عمله.

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فأوضح مدير اعمال جورج وسوف السيد جورج فرحة في منشورٍ عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن الصورة المنتشرة تعود لسنوات طويلة مضت مبدياً غضبه من بعض الوسائل الإعلامية الّتي نشرت الشائعة.

أمّا المسؤول عن مكتب سلطان الطرب الإعلامي السيد علي الدوخي فكتب "الوسوف بألف خير وصحته كتير منيحة واحسن مني كمان فيا ريت تتركوه يعيش نجاح اغنياتو الجديدة وحفلاتو الرائعة ومهما قلتو بيضل هو السلطان اسمه كبير مع عمالقة الفن وانتو مزابل التاريخ ما رح تستقبلكم".

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