اردوغان يتوقع ان يعيد البرلمان العمل بعقوبة الاعدام

اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه يتوقع ان يوافق البرلمان على اعادة العمل بعقوبة الاعدام بعد استفتاء السادس عشر من نيسان حول توسيع صلاحياته.

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