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علوم وتكنولوجيا
18 آذار 2017
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لكل مستخدمي "واتساب ويب"... انتبهوا من ثغرة خطرة جدًا!

publishing date: 18/03/2017 06:18:19
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لكل مستخدمي &quot;واتساب ويب&quot;... انتبهوا من ثغرة خطرة جدًا!
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حذّر خبراء في أمن المعلوماتية الأشخاص الذين يستخدمون "واتساب ويب" من ثغرة تسمح للقراصنة بالاستيلاء على ملايين الحسابات.

 

ويسود الاعتقاد أنّ هذه الثغرة كانت موجودة في "واتساب ويب" منذ إطلاقه في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2015 وتمكّن القراصنة من استغلالها عبر إرسال شفرة خبيثة يتم تحميلها مع صورة، ما أتاح لهم الولوج إلى البيانات الخفية للواتساب والتحكم في الحسابات بشكل كامل.

 
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ومن خلال السيطرة على حساب مستخدم واحد، استطاع القراصنة إرسال ذات الشفرة الخبيثة إلى كافة المستخدمين في قائمة الاتصال.

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ويمكن تحميل الشفرة الخبيثة مع صورة أو فيديو أو مقطع صوتي، إضافة إلى أنواع أخرى من الملفات.

 

وتم اكتشاف الثغرة في 7 مارس/آذار الجاري، غير أنّ الشركة استطاعت معالجتها في غضون 24 ساعة.

 

وكان القراصنة قد حذروا شركة فيسبوك، التي تملك تطبيق وتساب، من أنّ اختراقهم هذا يلغي ميزة  التشفير من الطرف إلى الطرف التي تحمي مضمون رسائل المستخدمين ومحادثاتهم.

 
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