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18 آذار 2017
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اعتصام أمام بلدية بيروت: لا لقضم حرش بيروت

publishing date: 18/03/2017 06:32:02
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المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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 نفذت حملة "معاً لحماية حرش بيروت" اعتصاما أمام بلدية بيروت رفضاً لسياسة قضم الحرش ومباشرة أعمال بناء المستشفى الميداني.

وكانت كلمات طالبت وزير الداخلية نهاد المشنوق ومحافظ بيروت بالتحرك لوقف بناء المستشفى.
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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