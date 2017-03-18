شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
09:00
طالبين القرب
القائمة
أخبار فنية
18 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

هل تهجر نادين الراسي لبنان؟

publishing date: 18/03/2017 06:32:48
episodes
هل تهجر نادين الراسي لبنان؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أمضت الممثلة نادين الراسي الأيام الماضية في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في دبي حيث شاركت متابعيها عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي بمقتطفات من يومياتها.
وفي حين أعلنت الممثلة نادين الراسي إنفصالها عن خطيبها من دبي، نشر موقع "يومياتي" معلومات تتردّد أن إجازة نادين الراسي في دبي سيتبعها لاحقاً إنتقال للإقامة الدائمة فيها على أن توزّع وقتها بين الإمارات ولبنان. فهل تصدق تلك المعلومات وتهجر نادين الراسي فعلاً لبنان؟
الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact