هل تهجر نادين الراسي لبنان؟

أمضت الممثلة نادين الراسي الأيام الماضية في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في دبي حيث شاركت متابعيها عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي بمقتطفات من يومياتها.

وفي حين أعلنت الممثلة نادين الراسي إنفصالها عن خطيبها من دبي، نشر موقع "يومياتي" معلومات تتردّد أن إجازة نادين الراسي في دبي سيتبعها لاحقاً إنتقال للإقامة الدائمة فيها على أن توزّع وقتها بين الإمارات ولبنان. فهل تصدق تلك المعلومات وتهجر نادين الراسي فعلاً لبنان؟