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نجوم لبنان ثائرون على الدولة.. وإليسا It's not ok!

publishing date: 18/03/2017 06:54:47
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نجوم لبنان ثائرون على الدولة.. وإليسا It&#39;s not ok!
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أعرب بعض نجوم لبنان عن غضبهم من الضرائب الجديدة الّتي فُرضت على الشعب اللبناني، وذلك من خلال تغريدات ثائرة عبر حساباتهم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
في التفاصيل، غرّد السوبر ستار راغب علامة فكتب " "فرض ضرائب جديدة هو جريمة بحقّ الشعب اللبناني الذي يدفع لكم من أعلى الضرائب في العالم ولم يأخذ منكم إلّا السرقة والهدر والذل ودمار المستقبل".
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كما اجتاحت تغريدة الفنانة إليسا مواقع التوصل الإجتماعي بقولها "It's not ok anymore" وأرفقت التغريدة بهاشتاغ ضرائب وفساد.
امّا الممثل يوسف الخال فعلّق على موضوع أزمة الرملة البيضاء قائلاً "ما في حيط بلبنان تعمّر بلا رخصة وحَدا من الدولة رجع هبّطه.. بيصير أمر واقع وبينعملّه تسوية.. الرملة البيضاء صارت سوداء متل هيبتكن الرمادية".
 
 
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