احتراق "كارافان" مطعم في الناقورة...عرضي أم مفتعل؟

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ادعى اللبناني جميل رياض عطايا لدى مخفر قوى الأمن الداخلي في علما الشعب ضد مجهول اقدم على إضرام النيران في "كارافان" مستأجر من قبل حوراء الميليجي، تستعمله كمطعم للوجبات السريعة عند الشارع الرئيسي مقابل مقر اليونيفيل في الناقورة، حيث اتت النيران على معظمه، ولم يتبين اذا ما كان الحادث مفتعلا او عرضيا.وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، حضرت الى المكان دورية لقوى الأمن من مخفر علما الشعب وباشرت التحقيق بالحادث، وبناء لإشارة المحامي الإستئنافي العام في الجنوب مرسيل حداد، تم تكليف خبير حرائق من المديرية العامة للدفاع المدني.