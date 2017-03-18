شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
09:00
طالبين القرب
القائمة
أمن وقضاء
18 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

احتراق "كارافان" مطعم في الناقورة...عرضي أم مفتعل؟

publishing date: 18/03/2017 06:56:30
episodes
احتراق &quot;كارافان&quot; مطعم في الناقورة...عرضي أم مفتعل؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
ادعى اللبناني جميل رياض عطايا لدى مخفر قوى الأمن الداخلي في علما الشعب ضد مجهول اقدم على إضرام النيران في "كارافان" مستأجر من قبل حوراء الميليجي، تستعمله كمطعم للوجبات السريعة عند الشارع الرئيسي مقابل مقر اليونيفيل في الناقورة، حيث اتت النيران على معظمه، ولم يتبين اذا ما كان الحادث مفتعلا او عرضيا. 
الإعلان


وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، حضرت الى المكان دورية لقوى الأمن من مخفر علما الشعب وباشرت التحقيق بالحادث، وبناء لإشارة المحامي الإستئنافي العام في الجنوب مرسيل حداد، تم تكليف خبير حرائق من المديرية العامة للدفاع المدني. 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact