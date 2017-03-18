البابا فرنسيس سيزور مصر في نيسان

يزور البابا فرنسيس القاهرة في 28 و29 نيسان بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإمام الجامع الأزهر الشيخ أحمد الطيب وفق ما اعلن الفاتيكان في بيان السبت.



وكان قد قام إمام الأزهر بزيارة تاريخية الى الفاتيكان التقى خلالها البابا في أيار 2016.



وسينشر برنامج زيارة البابا الى مصر قريبا.

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