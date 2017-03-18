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18 آذار 2017
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توقيف لبناني لقتله عسكريا ومحاولة قتل عسكريين آخرين

publishing date: 18/03/2017 07:20:19
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توقيف لبناني لقتله عسكريا ومحاولة قتل عسكريين آخرين
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف  المدعو م. ز . ( مواليد عام 1983، لبناني) من قبل عناصر حاجز رياق ــــ تل عمارة  في وحدة الدرك الاقليمي.

وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم ومذكرتي القاء قبض وتوقيف بجرائم: قتل عسكري، محاولة قتل عسكريين وحيازة اسلحة حربية من دون ترخيص.

وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته. 
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