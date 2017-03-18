توقيف لبناني لقتله عسكريا ومحاولة قتل عسكريين آخرين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف المدعو م. ز . ( مواليد عام 1983، لبناني) من قبل عناصر حاجز رياق ــــ تل عمارة في وحدة الدرك الاقليمي.



وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم ومذكرتي القاء قبض وتوقيف بجرائم: قتل عسكري، محاولة قتل عسكريين وحيازة اسلحة حربية من دون ترخيص.



وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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