داعش يتبنى تفجيرا في بنغلادش

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تبنى تنظيم الدولة الاسلامية تفجيرا انتحاريا استهدف معسكرا لقوات النخبة في بنغلادش.وأعلن التنظيم عن قيام "احد جنود الخلافة في بنغلادش بعملية استشهادية بحزام ناسف مستهدفا معسكرا لقوات النخبة في مدينة دكا وسط بنغلادش."واصيب شخصان بجراح في التفجير الذي قالت السلطات انها تمكنت من منعه من بلوغ هدفه.