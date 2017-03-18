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18 آذار 2017
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تحرك للحزب الشيوعي...حنا غريب: لتغيير الطبقة السياسية واسقاط النظام الضريبي

publishing date: 18/03/2017 08:01:08
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المؤلف:
إدمون ساسين
إدمون ساسين
@edmondsassine
إدمون ساسين - مراسل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال، مجاز في العلوم السياسية والادارية من الجامعة اللبنانية
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نفذ الحزب الشيوعي واتحاد الشباب الديمقراطي اعتصاما أمام مصرف لبنان في الحمرا رفضا للضرائب التي تم اقرارها أخيرا وللمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وفي هذا الاطار دعا أمين عام الحزب الشيوعي حنا غريب اللبنانيين للنزول الى الشارع لتغيير الطبقة السياسية ولاسقاط النظام الضريبي الجائر على الفقراء.
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