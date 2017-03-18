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18 آذار 2017
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عون: الخطر الداخلي على لبنان زال

publishing date: 18/03/2017 08:26:28
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عون: الخطر الداخلي على لبنان زال
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اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان الخطر الداخلي على لبنان والخطر على المسيحيين في المشرق قد زال مع انقضاء هذه الأزمة في الشرق الاوسط، لكن الخطر سيبقى ممثلاً بخلايا تستهدف الجميع.

وعن قانون الانتخاب، لفت عون في حديث الى "اليتيا" الى أن المناصفة بدأت تتجسد "والمهم اليوم كيف سنجعل أرجحية النواب المسيحيين ينتخبهم مسيحيون ونتمنى ان نصل الى حل في هذا الموضوع وكان هناك الكثير من المشاكل المعقدة التي قمنا بحلحلتها."
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