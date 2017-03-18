عون: الخطر الداخلي على لبنان زال

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان الخطر الداخلي على لبنان والخطر على المسيحيين في المشرق قد زال مع انقضاء هذه الأزمة في الشرق الاوسط، لكن الخطر سيبقى ممثلاً بخلايا تستهدف الجميع.

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وعن قانون الانتخاب، لفت عون في حديث الىالى أن المناصفة بدأت تتجسد "والمهم اليوم كيف سنجعل أرجحية النواب المسيحيين ينتخبهم مسيحيون ونتمنى ان نصل الى حل في هذا الموضوع وكان هناك الكثير من المشاكل المعقدة التي قمنا بحلحلتها."