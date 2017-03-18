المشنوق يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي سيُرفع اليوم...

أفادت معلومات للـ LBCI أن وزير الداخلية نهاد المشنوق وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ورفعها الى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيرفعه اليوم الى رئيس الجمهورية ميشال عون مع انتهاء المهلة منتصف هذه الليلة.

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