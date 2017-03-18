شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
09:00
طالبين القرب
القائمة
منوعات
18 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

عرض فيلم إباحي في أحد مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات الهولندية!

publishing date: 18/03/2017 08:53:00
episodes
عرض فيلم إباحي في أحد مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات الهولندية!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

عُرض فيلم اباحي على شاشة عملاقة في أحد مراكز الاقتراع أثناء فرز الأصوات في الانتخابات الهولندية.

 

وعُرضت المشاهد الجنسيّة في خلال الإحصاء الرسمي للأصوات التي أدلى بها الناخبون الهولنديون في الانتخابات البرلمانيّة التي عُقدت يوم الأربعاء.

 
الإعلان

وانتشرت صور تبيّن المندوبين المتطوعين وهم يفرزون الأصوات بجديّة من دون الاكتراث إلى الأصوات التي انبعثت من الفيلم الإباحي، بل كانوا منكبين على العمل فيما كانت سيّدتان تمارسان الجنس على الشاشة خلفهم.

 

ويُعتقد أنّ  أحدهم افتعل هذه "المزحة".

 

وانتشرت الصور هذه، التي يؤكد رئيس بلديّة مدينة انشيده أنّها حقيقية ولم تُعدل ببرنامج فوتوشوب، بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact