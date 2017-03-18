عرض فيلم إباحي في أحد مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات الهولندية!

عُرض فيلم اباحي على شاشة عملاقة في أحد مراكز الاقتراع أثناء فرز الأصوات في الانتخابات الهولندية.

وعُرضت المشاهد الجنسيّة في خلال الإحصاء الرسمي للأصوات التي أدلى بها الناخبون الهولنديون في الانتخابات البرلمانيّة التي عُقدت يوم الأربعاء.

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وانتشرت صور تبيّن المندوبين المتطوعين وهم يفرزون الأصوات بجديّة من دون الاكتراث إلى الأصوات التي انبعثت من الفيلم الإباحي، بل كانوا منكبين على العمل فيما كانت سيّدتان تمارسان الجنس على الشاشة خلفهم.

ويُعتقد أنّ أحدهم افتعل هذه "المزحة".

وانتشرت الصور هذه، التي يؤكد رئيس بلديّة مدينة انشيده أنّها حقيقية ولم تُعدل ببرنامج فوتوشوب، بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.