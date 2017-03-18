بالفيديو- شاب لبناني في رياض الصلح يصرخ بوجه العسكريين

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو عن شاب لبناني يطلق صرخة عن طموح المواطن اللبناني وحقه خلال تظاهرة احتجاجا على الضرائب الجديدة في ساحة رياض الصلح في بيروت.



وتوجه الشاب الى العسكريين الموجودين في الجهة المقابلة قائلا "نطالب بحقنا من أجل الكرامة، ولو كنت مكانكم اترك سلاحي لأقف من هذه الجهة."

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