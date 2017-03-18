ترامب: المانيا مدينة للولايات المتحدة وحلف الأطلسي

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان المانيا مدينة لحلف شمال الأطلسي "بمبالغ طائلة" وأن على برلين أن تدفع للولايات المتحدة المزيد للدفاع عنها، غداة لقائه المستشارة انغيلا ميركل.

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وكتب ترامب على موقع تويتر "المانيا مدينة بمبالغ طائلة لحلف الأطلسي ويفترض ان تتسلم الولايات المتحدة مبالغ اكبر من اجل الدفاع القوي والمكلف جدا الذي توفره لألمانيا".