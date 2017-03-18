ريفي: لتبدأ محاربة الفساد

اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أنه من الضرورة أن تبدأ محاربة الفساد من وقف التهريب في المرفأ والمطار والمعابر الحدودية وخصخصة الكهرباء ووقف الحمايات المذهبية والسياسية والحزبية للفاسدين.

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