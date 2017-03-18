شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
09:00
طالبين القرب
القائمة
أخبار محلية
18 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

ريفي: لتبدأ محاربة الفساد

publishing date: 18/03/2017 09:40:07
episodes
ريفي: لتبدأ محاربة الفساد
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أنه من الضرورة أن تبدأ محاربة الفساد من وقف التهريب في المرفأ والمطار والمعابر الحدودية وخصخصة الكهرباء ووقف الحمايات المذهبية والسياسية والحزبية للفاسدين. 
الإعلان
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact