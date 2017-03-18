نصرالله: سنقدم طرحا كاملا في شأن البدائل الضريبية...ويمكن التمويل من دون زيادة ولا ليرة على الفقير

أعلن السيد حسن نصرالله أنه سيقدم طرحا كاملا في شأن البدائل الضريبية، مؤكدا امكانية تمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون اضافة ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وقال "هذا موقفنا منذ العام 1992."



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أما بالنسبة لقانون الانتخاب، حذر نصرالله من خطورة اللعب على حافة الهاوية قائلا "الوقت انتهى ونطمح الى قانون يمثل جميع فئات الشعب بشكل عادل اي القانون الذي يعتمد على النسبية الكاملة."



وأوضح نصر الله أنه "على الكتل السياسية التوصل الى تسوية في شأن قانون الانتخاب خلال الايام القليلة المتبقية بعيدا من قانون الستين وتقديم تنازلات توصلا الى حل."



وفي الشأن السوري ومع انتهاء العام السادس للاحداث السورية، لفت نصرالله الى أن الدول الكبيرة فشلت في تحقيق هدفها كاشفا عن عشرات المليارات من المال العربي التي صرفت على الحرب السورية قائلا "هذا المال كان يمكن ان ينهي الفقر لدى العرب والمجاعة في الصومال." وطالب نصرالله، في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله بمناسبة ولادة السيدة الزهراء، معالجة مشكلة سلسلة الرتب والرواتب والموازنة بعيدا عن المزايدات وتصفية الحسابات مشيرا الى أن "ممارسة الشعبوية في هذا الملف لن تنجح وتطيير التمويل يؤدي الى تطيير السلسلة."أما بالنسبة لقانون الانتخاب، حذر نصرالله من خطورة اللعب على حافة الهاوية قائلا "الوقت انتهى ونطمح الى قانون يمثل جميع فئات الشعب بشكل عادل اي القانون الذي يعتمد على النسبية الكاملة."وأوضح نصر الله أنه "على الكتل السياسية التوصل الى تسوية في شأن قانون الانتخاب خلال الايام القليلة المتبقية بعيدا من قانون الستين وتقديم تنازلات توصلا الى حل."وفي الشأن السوري ومع انتهاء العام السادس للاحداث السورية، لفت نصرالله الى أن الدول الكبيرة فشلت في تحقيق هدفها كاشفا عن عشرات المليارات من المال العربي التي صرفت على الحرب السورية قائلا "هذا المال كان يمكن ان ينهي الفقر لدى العرب والمجاعة في الصومال."

وأكد نصرالله أن سوريا تنتظر الانتصار الكبير فالمسألة مسألة وقت، ومحور المقاومة لن يهزم ولن ينكسر في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن "والسحر سينقلب على الساحر والعمليات الانتحارية هي تعبير عن الفشل الاستراتيجي والعسكري."

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