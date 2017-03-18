آخر الأخبار 18 آذار 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح السيد نصرالله: مع انتهاء العام السادس للاحداث السورية الدول الكبيرة فشلت في تحقيق هدفها وعشرات المليارات من المال العربي صرفت على الحرب وهذا المال كان يمكن ان ينهي الفقر لدى العرب publishing date: 18/03/2017 10:02:39