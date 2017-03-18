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السيد نصرالله: مع انتهاء العام السادس للاحداث السورية الدول الكبيرة فشلت في تحقيق هدفها وعشرات المليارات من المال العربي صرفت على الحرب وهذا المال كان يمكن ان ينهي الفقر لدى العرب

publishing date: 18/03/2017 10:02:39
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السيد نصرالله: مع انتهاء العام السادس للاحداث السورية الدول الكبيرة فشلت في تحقيق هدفها وعشرات المليارات من المال العربي صرفت على الحرب وهذا المال كان يمكن ان ينهي الفقر لدى العرب
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