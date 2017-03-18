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السيد نصرالله: داعش والقاعدة والنصرة لن يكون لهم أي مستقبل عسكري في سوريا وقلت لهم الا يتحولوا الى حطب في نار اميركا واسرائيل ولكن الحماقة لم تعطهم أي فرصة

publishing date: 18/03/2017 10:07:44
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السيد نصرالله: داعش والقاعدة والنصرة لن يكون لهم أي مستقبل عسكري في سوريا وقلت لهم الا يتحولوا الى حطب في نار اميركا واسرائيل ولكن الحماقة لم تعطهم أي فرصة
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