آخر الأخبار 18 آذار 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح السيد نصرالله: داعش والقاعدة والنصرة لن يكون لهم أي مستقبل عسكري في سوريا وقلت لهم الا يتحولوا الى حطب في نار اميركا واسرائيل ولكن الحماقة لم تعطهم أي فرصة publishing date: 18/03/2017 10:07:44