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السيد نصرالله: سوريا تنتظر الانتصار الكبير فالمسألة مسألة وقت والسحر سينقلب على الساحر والعمليات الانتحارية هي تعبير عن الفشل الاستراتيجي والعسكري

publishing date: 18/03/2017 10:08:57
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السيد نصرالله: سوريا تنتظر الانتصار الكبير فالمسألة مسألة وقت والسحر سينقلب على الساحر والعمليات الانتحارية هي تعبير عن الفشل الاستراتيجي والعسكري
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