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18 آذار 2017
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مجموعة سبعة: للتحرك يوم الاحد ظهرا في ساحة الشهداء

publishing date: 18/03/2017 10:51:38
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أطلقت مجموعة سبعة صرخة، دعت فيها الى التراجع فورا عن مشروع الضرائب وتحديد موعد للانتخابات، داعية الى تحرك يوم الاحد ظهرا في ساحة الشهداء.
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