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18 آذار 2017
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4 جرحى بانحراف سيارة على طريق العبدة

publishing date: 18/03/2017 10:55:20
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4 جرحى بانحراف سيارة على طريق العبدة
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انحرفت سيارة من نوع مرسيدس بيضاء اللون، عن مسارها على طريق عام العبدة- مفرق حمص، واستقرت داخل حقل زراعي، ما أدى إلى اصابة ركابها الأربعة بكسور ورضوض، وقد نقلهم الصليب الأحمر إلى المستشفيات، حيث وصفت حالات بعضهم بالحرجة، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام. 
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