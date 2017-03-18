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18 آذار 2017
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بالصور: أنجلينا جولي تزور كبير الأساقفة بملابس غير لائقة... وجمهورها يعبر عن غضبه!

publishing date: 18/03/2017 11:10:00
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بالصور: أنجلينا جولي تزور كبير الأساقفة بملابس غير لائقة... وجمهورها يعبر عن غضبه!
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التقت النجمة الأميركيّة أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رئيس أساقفة مدينة كانتربري جاستن ويلبي فى لندن، وذلك لمناقشة العنف الجنسي وأزمة اللاجئين.

 
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لكن النجمة لم ترتد ملابس ملائمة لمثل هذه الزيارة، بحسب موقع الديلي ميل البريطاني.

 

وكان واضحًا من الصور، التي نشرها رئيس الأساقفة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنّ جولي لم تكن مرتدية حمالة صدر تحت ملابسها.

 

ولاحظ معجبوها الأمر، فتهافتوا إلى موقع التواصل الاجتماعي ليعبروا عن غضبهم حيال ملابسها غير اللائقة.

 

وناقشت النجمة خلال الزيارة أزمة اللاجئين ومشاكل الاعتداء الجنسى وغيرها من القضايا، استكمالا لمسيرتها وجهودها في مجال العمل العام.

 
 
 
 
 
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