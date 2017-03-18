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18 آذار 2017
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ألمانيا...تركيا بعيدة عن عضوية الاتحاد الأوروبي

publishing date: 18/03/2017 11:21:16
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ألمانيا...تركيا بعيدة عن عضوية الاتحاد الأوروبي
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أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في مقابلة مع مجلة دير شبيغل نشرت السبت أن تركيا لم تكن يوما أبعد عن الانضمام للاتحاد الأوروبي من الآن فيما تدهورت العلاقات بين أنقرة وبرلين.
 
وقال "اليوم تركيا بكل تأكيد أبعد من أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى."

وأضاف أنه كانت لديه دائما شكوك فيما إذا كان يجب أصلا ضم تركيا للتكتل لكنه وجد نفسه بين أقلية في حزبه وهو الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
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