نصرالله: يمكن تمويل السلسلة من دون اضافة ضرائب على الفقراء

أعلن السيد حسن نصرالله في الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة ولادة السيدة الزهراء، أنه سيقدم طرحا كاملا في شأن البدائل الضريبية، مؤكدا امكانية تمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون اضافة ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وقال "هذا موقفنا منذ العام 1992."

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