بيان اجتماع مجموعة العشرين لم يتطرق الى المناخ والحمائية

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سحب وزراء مال مجموعة العشرين السبت من بيانهم الختامي التنديد التقليدي بالحمائية الاقتصادية ودعم اتفاق باريس حول المناخ، ما يعكس موقف الحكومة الاميركية الجديدة من هذين الملفين.وجاء في البيان الذي سبقه نقاش صعب خلال قمة وزراء المال لمجموعة العشرين الجمعة والسبت في بادن بادن بغرب المانيا "نعمل على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا".ولم يشر البيان الى اتفاق باريس 2015 حول المناخ خلافا للبيان السابق الذي صدر في ختام قمة هانغزو في 2016.