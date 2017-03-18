إسقاط طائرة حربية في ليبيا...

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أعلن مصدر عسكري ليبي أنه تم إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات الموالية له للمشير خليفة حفتر السبت بينما كانت تشن غارات على مواقع الجهاديين في مدينة بنغازي الواقعة شرق البلاد.وتحدث الناطق باسم قوات حفتر، محمد غنيم، عن "سقوط المقاتلة +ميغ-21+ بعد استهدافها بصاروخ حراري بمحور سوق الحوت من قبل الجماعات الارهابية".وأوضح غنيم أن الطائرة أسقطت أثناء "تنفيذها ضربات جوية على آخر معاقل المتطرفين في حي الصابري،" مشيرا إلى أن الطيار عادل عبدالله بوشيشة "تمكن من الهبوط بمظلته" في موقع على المدخل الشرقي لبنغازي.