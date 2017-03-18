أصحاب السوبرماركات: نرفض الاتهامات برفع الاسعار

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أكدت نقابة أصحاب السوبرماركات في بيان اليوم "رفض الاتهامات برفع الاسعار وان أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية لم تتغير ولم ترتفع كما يزعم البعض لغايات سياسية معروفة انما العكس تماما، فالمنافسة المحتدمة بين المحال التجارية تؤكد تدني الاسعار كما تبينه جميع الاحصاءات ولوائح الاسعار في وزارة الاقتصاد".وتستنكر النقابة "المحاولات الدائمة لاستعمال السوبرماركت كبش فداء السياسات الاقتصادية والضرائبية الخاطئة لتحوير الانظار عن الاسباب الحقيقية للتدهور الاقتصادي والمعيشي"، وتنوه "بالتعاون الدائم مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك والالتزام الدقيق لقراراتها".