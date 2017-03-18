بالأسماء- اقفال 12 محلا تجاريا بالشمع الاحمر في طرابلس

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أقفل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، بناء لكتاب صادر عن وزير العمل محمد كبارة، 12 محلا تجاريا بالشمع الاحمر في طرابلس، مجدليا، الضنية والقلمون، استكمالا للحملة التي يقوم بها الوزير كبارة باقفال المحال التجارية المخالفة لاحكام مرسوم تنظيم عمل الاجانب، وبناء لكتاب ارسله الى المحافظ نهرا.وجاء في نص الكتاب: "نفيدكم انه تم اجراء حملة تفتيش واسعة على اصحاب العمل الاجانب الذين يعملون في نطاق محافظة لبنان الشمالي، وتبين لنا من خلال الحملة ان معظم هؤلاء يعملون من دون الحصول على اجازات عمل وفقا لما يفرضه مرسوم تنظيم عمل الاجانب الذي ينظم آلية العمل على الاراضي اللبنانية بالنسبة لغير اللبنانيين.لذلك نرجو، الايعاز لمن يلزم اقفال المحلات المبينة تباعا وفقا لصلاحياتكم:1 - محل حلاقة - القلمون - شارع النورث هافن.2 - محل حلاقة رجالي - القلمون - شارع المقاهي "عبد السلام فهد الاسود".3 - محل حلاقة رجالي - القلمون - شارع المقاهي "مالك عدنان الشبلي".4 - محل تصليح البسة - طرابلس - عزمي - مقابل مقهى السكوار عزمي - "زاهر محمد الحسن قصيراوي".5 - ملحمة - طاران الضنية - الاوتستراد - "عيد الرحمن احمد الزعبي".6 - ملحمة - بخعون الضنية - بجانب عيادة الدكتور شاكر "احمد صبحي المعراني".7 - ملحمة - طاران الضنية - مقابل الاوتستراد - الدوار.8 - مؤسسة محمد الديك - مجدليا - الطريق العام - البسة مستعملة باليه.9 - محل خضار - مجدليا - "عمر حمدان العلي".10 - الفروج المحترم - القبة - شارع حمزة.11 - محل البسة - القبة - شارع الارز - "عبد الرزاق سعيد ابراهيم".12 - محل زهور وخضار - طرابلس عزمي - بجانب مقهى Café De Ville.