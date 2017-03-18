الكتائب والاحرار: للمشاركة الكثيفة في التظاهر غدا

دعا حزب الكتائب الشعب اللبناني الى "المشاركة الكثيفة في التظاهر والاعتصام عند الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاحد في وسط بيروت، رافعين العلم اللبناني وحده، وذلك رفضا لفرض المزيد من الضرائب غير المحقة التي تنهش الفقراء والطبقة الوسطى ودعما للسلسلة، ووقف مزاريب الهدر والفساد".



أضاف: "ان تظاهرة الاحد هي رد على آداء السلطة السياسية واستخفافها بمصالح شعبها".

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الى ذلك، دعت أمانة الداخلية في "حزب الوطنيين الأحرار"، في بيان، "جميع الحزبيين والمناصرين من كل المناطق والقطاعات والهيئات والمنظمات، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة الرافضة لسياسة فرض الضرائب غير المبررة على اللبنانيين، داعمين إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها عن طريق الحد من الهدر والفساد"، وذلك "إنطلاقا من مواقف الحزب الدائمة بمتابعة وحماية حقوق اللبنانيين على الصعد كافة".



وطلبت منهم التجمع غدا، الساعة العاشرة، أمام البيت المركزي للحزب- السوديكو، للإنطلاق إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.