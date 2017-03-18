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18 آذار 2017
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ممنوع المرور على هذا المسلك غدا...

publishing date: 18/03/2017 12:03:50
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ممنوع المرور على هذا المسلك غدا...
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن "إحدى الشركات، ستقوم بتمديد كابلات كهربائية من تقاطع الرحاب باتجاه السفارة الكويتية على المسلكين، وذلك اعتبارا من الساعة 22,00 من تاريخ 19/3/2017 ولمدة ساعتين.

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المتجه من الرحاب باتجاه السفارة الكويتية، وتحويله من تقاطع الرحاب باتجاه تقاطع الجندولين، مما قد يسبب زحمة سير في المحلة.
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يرجى من المواطنين الكرام تجنب سلوك الطريق المذكور الا عند الضرورة، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام". 
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