تظاهرات ضد اردوغان في فرانكفورت

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تظاهر نحو تسعة آلاف كردي في مدينة فرانكفورت الألمانية السبت ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان واستفتاء يجرى في أبريل نيسان على تعديلات دستورية ستمنحه سلطات جديدة واسعة النطاق.وهتف متظاهرون "إردوغان إرهابي" و "الحرية لأوجلان" في إشارة لعبد الله أوجلان الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني ولوح الكثيرون بأعلام تحمل صورته. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وهو محظور في ألمانيا.ونشرت الشرطة عدة مئات من أفرادها لمتابعة المظاهرة وقالت إنها كانت سلمية.