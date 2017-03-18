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18 آذار 2017
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عملية طعن وسلب امام مصرف في الجناح...كيف انتهت؟

publishing date: 18/03/2017 12:22:25
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عملية طعن وسلب امام مصرف في الجناح...كيف انتهت؟
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه وبتاريخ 16/3/2017 وفي محلة الجناح امام بنك لبنان والمهجر، اقدم مجهولان على متن دراجة آلية، على طعن السوري (ف. أ.) في ظهره ويده، وذلك في اثناء ترجله من سيارته نوع رانج روفر وسلباه مبلغ 17500$ عائد لرب عمله كان بصدد ايداعه في البنك المذكور .

وفي خلال اقل من 24 ساعة، وبنتيجة المتابعة الفورية، توصلت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى تحديد هويتهما ومواصفات الدراجة الآلية المستخدمة في العملية.
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وبتاريخ 18/3/2017 وفي محلتي الحمراء والسبتيه، قامت قوة من الشعبة المذكورة بتنفيذ عملية توقيف متزامنة لكل من : 
 ب. ط. (مواليد عام 1992) و ب. ط. (مواليد عام 1994)   من الجنسية السورية بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما. 

وقد تم ضبط مبلغ 17400$ في منزل احد الموقوفين في محلة الحمراء، إضافة الى الدراجة الآلية المستخدمة في عملية السلب . 

وما زالت التحقيقات جارية باشراف القضاء المختص بغية كشف كامل ملابسات القضية . 
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