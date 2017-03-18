انفجار في مبنى سكني في بروكسل

وقع انفجار في مبنى سكني في حي ببروكسل السبت بحسب ما افاد متحدث باسم جهاز الاطفاء بدون ان يكون بامكانه تقديم معلومات عن سبب الانفجار او عن سقوط ضحايا محتملين.



وقال المتحدث "اؤكد وقوع انفجار في مبنى سكني. لا اعرف حتى الان السبب او ما اذا كان هناك ضحايا".



وقال النائب المحلي شارل بيكي لموقع بي اكس1 في بروكسل "يبدو ان الانفجار سببه الغاز وقد اصيب شخصان ولا يزال يتعين ان تفتش فرق الانقاذ بين انقاض المبنى".

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