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كلينك لموقع أميركي: "غول" لن يكون عملي الأخير... ولبنان أسوأ من إيران والسعودية

publishing date: 18/03/2017 12:58:00
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كلينك لموقع أميركي: &quot;غول&quot; لن يكون عملي الأخير... ولبنان أسوأ من إيران والسعودية
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بعد الجدل الكبير الذي  أثارته عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك بفيديو كليب أغنيتها الأخيرة "غول"، ​قالت في حديث صحافي إنّها لم ترتكب أي خطأ.

وفي مقالبة هاتفيّة مع الموقع الالكتروني الأميركي "Daily Beast"، أشارت كلينك إلى أنّ الفيديو كان عاديًا وأنّ أطفالًا شاركوا زميلتها في الوسط الفني هيفاء وهبي في كليباتها.
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ومن جهة أخرى، قالت إنّها اضطرت للتوقيع على تعهد بعدم تكرار ما فعلته لمغادرة مخفر حبيش.

وأوضحت: "أرادوني أن أوّقع على التعهّد ولكنني لم أرد ذلك... لم أرتكب أيّ خطأ... قلت لهم أوقفوني لكنهم لم يريدوا ذلك. فبدأنا بالشجار داخل المخفر... أردت البقاء، لكنّهم أرادوني أن أغادر".

هذا وأصرت على أنّها لن تتوقف عن تصوير كليبات لها، لافتة إلى أنّها ستصدر أغنية جديدة قريبًا.

وختمت قائلةً: "اعتقدت أنّ لبنان يشبه قارة أوروبا أو غيرها، لكنني اكتشفت أنّه أسوأ من إيران أو السعودية".
 
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